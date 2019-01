Verbales Foulspiel: FC Bayern-Star Ribéry muss zahlen

Erst gönnte sich der Kicker Franck Ribéry (35) vom FC BayernMünchen im Rahmen einer Werbeaktion in einem Restaurant ein vergoldetes Steak (24 Karat Blattgold/1.200 Euro, Restaurant "Nusr-Et" in Dubai) und tickte dann im Internet verbal völlig aus. Das schlug dem FC Bayern auf den Magen: Jetzt will ihn sein Verein dazu zwingen, den Ball flach zu halten - per Geldstrafe.

Das kündigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Trainingslager in Doha an, äußerte aber gleichzeitig Verständnis für die Aufregung. Die Steak-Geschichte sei falsch dargestellt und „Ribéry aufs Übelste beschimpft und beleidigt worden. Aber nicht nur Franck, sondern auch seine hochschwangere Frau und sein Kind, seine Mama, die im Krankenhaus operiert wurde.“

Tweet Ribéry: