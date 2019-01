Schneechaos in Deutschland und Österreich

Unwetterartige Schneefälle in Deutschland und Österreich haben bereits mehrere Todesopfer gefordert. Viele Menschen, besonders in den Gebirgsregionen, sind von der Außenwelt abgeschnitten.

In Teilen Bayerns fielen am Montag mehr als 60 Zentimeter Neuschnee. An vielen Schulen fiel der Unterricht aus. Am Münchner Flughafen wurden etwa 120 Flüge gestrichen.

In Westösterreich fielen zwischen 50 und 80 Zentimeter Schnee, Straßen mussten gesperrt werden, Hubschrauberflüge wurden aus Sicherheitsgründen verboten.

Nach Medienberichten sind im österreichischen Bundesland Steiermark 1.900 Menschen eingeschlossen. Der Katastrophenalarm wurde ausgerufen.