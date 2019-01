Endlich: Weniger Schnee

Balkan

Der Schnee hat auch den Balkan im Griff, die weiße Pracht wird zur Last. Serbien hat den Notstand ausgerufen, in Bosnien starben drei Menschen, 17 weitere wurden bei Bus- und Autounfällen verletzt. Allein 14 wurden in diesem Bus verletzt, der sich auf schneeglatter Strasse in den zentralbosnischen Komar-Bergen überschlug.