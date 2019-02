Papst beginnt Besuch auf Arabischer Halbinsel

Als erstes Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche überhaupt ist Papst Franziskus zu einem Besuch auf die Arabische Halbinsel gereist. Vor seinem Abflug in die Vereinigten Arabischen Emirate mahnte der Pontifex zu größeren Friedensanstrengungen im Jemen. Er verfolge die dortige prekäre humanitäre Lage mit großer Sorge, sagte der Papst.

„Ich rufe alle Beteiligten und die internationale Gemeinschaft auf, dringend die getroffenen Vereinbarungen einzuhalten, die Verteilung von Lebensmitteln zu gewährleisten und sich zum Wohle der Bevölkerung einzusetzen. Ich bitte alle, fest für unsere jemenitischen Brüder zu beten“, so der Papst.

Während seines Besuches in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird Franziskus unter anderem Gespräche mit Kronprinz Muhammad bin Zayid führen, an einer Religionskonferenz teilnehmen und eine Messe in einem Fußballstadion abhalten. Am Dienstagmittag fliegt er nach Rom zurück.