In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Was denken Erstwähler über die Europawahlen? Euronews startet eine lose Folge mit Beiträgen über junge Menschen aus ganz Europa

Zudem in Kürze: Europäisches Parlament billigt Fischerei-Abkommen mit Marokko trotz Westsahara-Krise - EU-Bürgerbeauftragte rügt erneut Selmayr-Beförderung - Belgien muss sich erneut kolonialer Vergangenheit stellen