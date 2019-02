Anti-Brexit-Valentinsgrüße: "Alles was die EU braucht ist Liebe!"

Valentinstag im britischen Königreich: "Alles was die EU braucht ist Liebe" - das war das Moto der Demonstranten vor dem britischen Parlament in London. Die Brexit-Gegner versammelten sich unter anderem um einen "Cake not Hate" - Kuchenstand.

Vor der Downing Street versammelten sich die Brexit-Befürworter der Gruppe "Leave Means Leave". Sie hatten eine großen Karte zum Valentinstag dabei- eine Liebeserklärung an Premierministerin Theresa May sozusagen.