Lewis Hamilton auf dem Weg zum 6. WM-Titel

Im hochmodernen Forschungs- und Technologiezentrum von "Petronas" in Turin, gibt Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton einen Ausblick auf die kommende Saison.

Der Brite ist auf der jagt nach seinem sechsten WM-Titel. Keine leichte Aufgabe:

"Die Konkurrenz ist groß. Jedes Wochenende muss man liefern. Mann kann sich keine Ausreden erlauben. Aus meiner Sicht muss ich in den entscheidenden Momenten, wie beispielsweise schon beim dem Qualifying liefern, damit ich an der Spitze stehe. Am Start muss man cool bleiben. Während des Rennens, wenn ich attackiere oder attackiert werde, muss ich auf die Reifen achten. Es gibt an einem Rennwochende jede Menge Aspekte die man beachten muss".

Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg für Mercedes. Seit 2013 tritt Hamilton in der Formel 1 für die Stuttgarter an.

Die neue Formel-1-Sasion 2019 startet am 17. März, das erste Rennen findet in Melbourne statt.