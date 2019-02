Polizei Berlin bestätigt Festnahme im Fall der vermissten Rebecca (15)

Im Fall der seit Montag vergangener Woche verschwundenen Schülerin Rebecca ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das meldet die Berliner Polizei.

Die 15-Jährige hatte die Wohnung ihrer Schwester in Berlin-Britz am Morgen des 18. Februar verlassen, war aber nie in der Schule angekommen. Mehrere Suchaktionen führten bisher zu keinem Ergebnis.

Dabei setzte die Berliner Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Mordkommission ermittelt.

Seit gestern werten die Ermittler auch die Whatsapp-Chats der Schülerin aus.

Rebeccas Familie glaubt nicht daran, dass die Schülerin freiwillig verschwunden ist.