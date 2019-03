China stoppt alle Flüge mit Boeing 737 Max 8

Nach dem Absturz der Boeing in Äthiopien mit 157 Menschen an Bord forschen Experten nach der Unglücksursache. Die neue Maschine vom Typ Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines war mit einem erfahrenen Piloten von Adis Abeba in Richtung Nairobi unterwegs.

China hat an diesem Montag als erstes Land reagiert und alle Flüge der Boing-737-Max-8 vorerst eingestellt.

Keiner der 157 Passagiere hatte das Unglück in Äthiopien überlebt.

Laut Passagierliste waren auch fünf Deutsche an Bord. Medien berichten auch von 3 Österreichern.

Nach Angaben der Airline stammen die Todesopfern aus 35 Ländern, darunter auch 19 UNO-Mitarbeiter.

Der slowakische Abgeordnete Anton Hrnko gab auf Facebook bekannt, dass seine Frau und seine beiden Kinder bei dem Absturz ums Leben gekommen sind.

Die Boing 737 ist das meistverkaufte moderne Passagierflugzeug der Welt, die in Äthiopien abgestürtze Max-8-Version ist aber erst seit 2017 im Einsatz.

Vor weniger als fünf Monaten war bereits ein Flugzeug dieses Modells der Fluggesellschaft Lion Air mit fast 190 Menschen an Bord bei Indonesien verunglückt.

Da mehrere Boing 737 Max-8 vor allem auf Kurzstrecken im Einsatz sind, verlangen besorgte Fluggäste jetzt Erklärungen.