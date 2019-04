Der General marschiert auf Tripolis

In Libyen droht eine neue Eskalation der Gewalt. Ein einflussreicher General schickt ihm getreue Truppen in Richtung der Hauptstadt Tripolis. Sein Ziel: die Stadt zu "befreien", wie er es in einer Audiobotschaft nennt.

General Chalifa Haftar hat immer mehr Gebiete unter seine Kontrolle gebracht, aber auch wichtige Ölquellen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich auf einem Besuch im Nahen Osten besorgt. Er rief zu einem innerlibyschen Dialog auf.

Mitte April wollen die Vereinten Nationen eine dreitägige Konferenz organisieren, auf der ein ausweg aus der Krise gesucht werden soll. Der UN-Sicherheitsrat unterstützt das Treffen, doch auch die internationale Staatengemeinschaft ist gespalten: Die libysche Regierung in Tripolis gilt zwar als international anerkannt. General Chalifa Haftar wird aber von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland unterstützt. General Haftar hat sich ebenso wie die Regierung zu Wahlen bekannt, Libyens Realität scheint davon aber noch weit entfernt.