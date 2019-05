Neue Kanzlerin wird Brigitte Bierlein (69)

In Österreich hat Präsident Alexander van der Bellen die Bildung der neuen Regierung, die das Land bis zu den Wahlen im September führen soll, abgeschlossen.

Wie DIE PRESSE meldet, wird die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Brigitte Bierlein neue Kanzlerin. Darauf hat sich Alexander van der Bellen mit den Parteichefs von SPÖ, ÖVP und FPÖ geeinigt.

Am Nachmittag wollte der Präsident in einer Erklärung die gesamte Regierung vorstellen.

Brigitte Bierlein hätte ihr Amt als Verfassungsgerichtspräsidentin im Sommer aufgeben müssen, denn am 25. Juni wird sie 70 Jahre alt und hat damit die Altersgrenze für Verfassungsrichter erreicht.

Neue Regierung nach dem Misstrauensantrag

Am Montag hatte das Parlament in Wien Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) per Misstrauensantrag seines Amtes enthoben. Nach dem Ibiza-Video-Skandal hatten die Oppositionsparteien Kurz kritisiert. Dieser leitete unmittelbar nach seiner Abwahl den Wahlkampf ein: er traf etwa 1.000 Anhänger bei Blasmusik und Bier.