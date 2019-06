Ceuta: Spanische Polizei untersucht Schüsse auf Moschee

Die spanische Polizei ermittelt wegen Schüssen auf eine der wichtigsten Moscheen in Ceuta, der spanischen Enklave in Nordafrika, angrenzend an Marokko.

Noch ist kaum etwas zu dem Vorfall bekannt. Die spanische Nachrichtenagentur EFE meldet, dass eine oder mehrere Personen mindestens vier Schüsse abfeuerten, während im Gebäude ein Gebet gehalten wurde. EFE bezieht sich dabei auf Polizeiquellen.

Das Ereignis fand am frühen Morgen in der Moschee von Muley el Mehdi statt. Die Schüsse trafen allerdings nur die Fassade und hinterließen keine Opfer.