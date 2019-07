Haft oder Freilassung für Carola Rackete?

Die italienische Justiz entscheidet heute darüber, ob die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete inhaftiert oder freigelassen wird.

Die 31-Jährige Kapitänin des Flüchtlingsrettungsschiffs Sea-Watch 3 steht derzeit unter Hausarrest in Agrigento auf Sizilien. Ihr wird Widerstand gegen ein Militärschiff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Rackete war am Samstag mit ihrem Schiff und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingelaufen. Ihr könnte im schlimmsten Fall eine Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Haft drohen.

Der italienische Staatsanwaltschaft sagte auf einer Pressekonferenz, sie zweifle die Notsituation an, in der sich die Migranten an Bord befunden haben sollen. Der Staatsanwalt von Agrigento auf Sizilien: "Wir haben entschieden, dass es sich in diesem Fall nicht um eine Aktion aus Not gehandelt hat, das heißt, es gab keinen Notstand, da die Sea-Watch vor Anker lag und medizinische Hilfe erhalten hatte."

Fall sorgt für Spannungen zwischen Deutschland und Italien

Der Fall sorgt für Spannungen zwischen Deutschland und Italien. Nachdem Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier die italienische Regierung kontaktiert hatten, äußerte auch Außenminister Heiko Maas Kritik: "Menschenleben zu retten, das kann kein Verbrechen sein, sondern das ist nichts anderes als ein humanitäer Akt und als solcher muss er auch behandelt werden. Und das Gegenteil davon ist, wenn er kriminalisiert wird. Und deshalb können wir die Vorgänge in Italien auch nicht nachvollziehen."

Die NGO Sea-Watch kritisierte die Solidaritätsbekundungen der deutschen Politiker. Sie seien mitverantwortlich für das Sterben im Mittelmeer.