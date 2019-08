Schweizer Nationalfeiertag: Riesenfahne am Säntis

Mit einem traditionellen Festprogramm ist auf dem Rütli der Schweizer Nationalfeiertag begangen worden.

Laut Überlieferung schlossen im Jahr 1291 die Talschaften Uri, Schwyz und Unterwalden per Eid ein Bündnis zum gegenseitigen Beistand. Dieser auf der Rütliwiese geleistete Schwur wurde später per Bundesbrief besiegelt und am 1. August unterzeichnet. Anders als Verbindungen wie der Rheinische oder der Schwäbische Bund überdauerte die Eidgenossenschaft.

Bundespräsident Ueli Maurer warnte in einer Ansprache zum Nationalfeiertag davor, das politische System der Schweiz mit direkter Demokratie leichtfertig aufzugeben.

An der Säntis-Felswand wurde anlässlich des 1. August das größte Schweizerkreuz der Welt angebracht. Höhenarbeiter hatten die 80 Mal 80 Meter große sowie 700 Kilogramm schwere Fahne ausgerollt.