Proteste in Haiti: Politiker zieht Pistole und schießt

Gewaltsame Proteste gegen Regierung

In Haiti hat es wieder gewaltsame Proteste gegen die Regierung gegeben. In der Hauptstadt Port-au-Prince setzten Demonstranten unter anderem Reifen in Brand.

Sie blockierten zum wiederholten Mal eine Abstimmung im Senat, wo der kommissarische Premierminister Fritz-William Michel bestätigt werden sollte. Im Laufe der Proteste zog einer der Senatoren, Jean Marie Ralph Féthière, in der Nähe des Parlaments eine Pistole und schoss.

Jean Marie Ralph Féthière (r.) schießt. REUTERS/Andres Martinez Casares

Ein Wachmann und ein Fotojournalist wurden verletzt. Keiner von ihnen lebensgefährlich.

Senator schießt "aus Notwehr"

Féthière , der zur Regierungspartei PHTK gehört, sagte, er habe in Notwehr geschossen, um sich gegen gewalttätige Demonstranten zu verteidigen.

Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Staatschef Jovenel Moïse. Sie werfen ihm und der Regierung unter anderem vor, Geld veruntreut zu haben.