Mehr als 20 Menschen haben sich bei einer harten Flugzeuglandung in der russischen Altai-Region im Westen Sibiriens Verletzungen zugezogen. Bei der Landung der Maschine habe das Fahrwerk Feuer gefangen, teilte der Zivilschutz russischen Nachrichtenagenturen zufolge am Mittwoch mit. 23 Menschen hätten medizinische Hilfe gebraucht, hieß es. Fünf Menschen mussten stationär im Krankenhaus versorgt werden.

Der Fernsehsender 5 Kanal zeigte Bilder von den Löscharbeiten. Auf Videos im Internet waren panische Schreie von Passagieren auf dem Flugfeld zu hören.

Die Maschine der russischen Charterfluggesellschaft Azur Air hatte mehr als 300 Menschen an Bord, als sie aus Vietnam am Abend in der Gebietshauptstadt der Region Altai landete. Die Behörden ordneten eine Untersuchung dazu an, wie es zu dem Brand an dem Fahrwerk kommen konnte. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine Maschine vom Typ Boeing 767-300.

In diesem Jahr kam es auf russischen Flughäfen schon mehrfach zu ähnlichen Zwischenfällen. Im Mai starben 41 Menschen, als nach einer Bruchlandung auf dem Flughafen Scheremetjewo in Moskau ein Suchoi Superjet 100 in Flammen aufging.