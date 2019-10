Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 09.10.2019

Leider stand unserer Nachrichtentag an diesem Mittwoch im Zeichen der furchtbaren Ereignisse in Halle. Dort haben Unbekannte mitten in der Stadt zwei Menschen erschossen. Wie sich inzwischen herauskristallisiert, stand die Synagoge im Visier der Angreifer.

- Angriff in Halle: Täter soll ein 27-jähriger Deutscher sein

- Türkei beginnt Offensive gegen Kurdenmiliz in Nordyrien

- "Sober Russia": Kampf gegen Alkoholkonsum in Russland

- Erstmals dürfen iranische Frauen ein Länderspiel ihrer Nationalmannschaft im Stadion verfolgen

- UND: Erinnerung an einen historischen Tag für Deutschland: Leipzig feiert 30. Jahrestag der friedlichen Revolution

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Kommentare auf Facebook, Twitter und Instagram!

Oder bestellen Sie unseren euronews-Newsletter auf WhatsApp: