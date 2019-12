Es regnet Plüschtiere auf's Eis

Im Giant Center in Hershey im US-Staat Pennsylvania hat die Eishockeymannschaft Hershey Bears einen neuen Rekord aufgestellt. 45.650 Plüschbären konnten sie vor einen guten Zweck sammeln. Die Teddies werden an 40 verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Die Fans werfen die Plüschtiere traditionsgemäß nach dem ersten Tor der Hershey Bears auf das Eis. In diesem Jahr waren es 10.000 mehr als 2018.