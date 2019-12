Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 17.12.2019

Wie kommt ein Mensch, der mehr als drei Jahrzehnte - aus welchem Grund auch immer - in Haft verbracht hat mit dem Leben in der Freiheit zurecht? Er müsse nicht resozialisiert, sondern sozialisiert werden, sagen Experten, wie ein Kind Strategien und Verhaltensweisen erlernen, um in der Gesellschaft draußen zurechtzukommen. So ergeht es ab heute dem Ex-Häftling Jens Söring, für den in Deutschland ein neues Leben beginnt.

Die Schlagzeilen an diesem Dienstag:

- Nach mehr als 33 Jahren in US-Haft: Wegen Doppelmordes verurteilter Ex-Häftling Jens Söring wieder zurück in Deutschland

- Schwarzer Dienstag in Frankreich: landesweite Streiks legen das öffentliche Leben lahm

- Global Gender Gap Report: Noch 100 Jahre bis zur Geschlechtergerechtigkeit

- Estnischer Innenminister drückt sich um Entschuldigung bei finnischer Ministerpräsidentin

- UND: Missbrauch in der Kirche - Franziskus hebt "päpstliches Geheimnis" auf

