Südtirol: Auto rast in deutsche Reisegruppe - 6 Tote

Ein Pkw ist in der Nacht in Südtirol in eine Reisegruppe gerast. Man gehe davon aus, dass die Opfer aus Deutschland kommen, sagte ein Polizeisprecher aus Bozen. Die Gruppe bestand demnach aus 17 Personen.

Sechs Menschen starben noch am Unglücksort in Luttach im Ahrntal. Elf weitere seien teilweise schwer verletzt worden, so die Polizei. Man ermittle jetzt die Ursache des Unglücks. Vor Ort war ein Großaufgebot von 160 Rettungskräften. Der Fahrer des Pkw überlebte den Aufprall. Medien zufolge soll er alkoholisiert gewesen sein. Bei den Mitgliedern der Reisegruppe, die aus verschiedenen deutschen egionen stammen sollen, soll es sich um überwiegend junge Leute gehandelt haben.