Gelsenkirchen: Polizei erschießt Angreifer

In Gelsenkirchen hat die Polizei einen Mann erschossen, der an einer Wache Polizisten bedrohte. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der 37-Jährige Gelsenkirchener vor der Wache mit einem Knüppel auf einen geparkten Streifenwagen eingeschlagen, so die Behörden in einer Mitteilung. Dann soll er mit einem Messer hantiert und zwei Polizisten bedroht haben. Die Polizei geht gesichert davon aus, dass einer der Bedrohten, ein 23 Jahre alter Polizeianwärter, vier Schüsse abgab, durch den der Angreifer sofort getötet wurde.

Es gab Hinweise, wonach der türkische Staatsbürger "Allah Akbar" geschrien haben soll. Nach der Durchsuchung der Wohnung des Mannes geht die Polizei jedoch nicht von einem terroristischen Motiv aus. Der Täter sei wegen mehrerer Gewalttaten polizeibekannt. Zudem gebe es Hinweise auf eine psychische Erkrankung.