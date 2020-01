Ziel USA: Hunderte Migranten erreichen Mexiko

Erneut haben Hunderte mittelamerikanische Migranten den Grenzfluss Suchiate von Guatemala nach Mexiko überquert. Sie gehörten größtenteils einer sogenannten Migranten-Karawane von rund 3500 Menschen an, die bereits vergangene Woche aus Honduras auf der Flucht vor Gewalt und Armut in Richtung USA aufgebrochen waren. Die meisten von ihnen waren am Wochenende an Mexikos Grenze angekommen.