Regionalwahlen als Test für Regierung in Italien

Zwei Regionalwahlen in Italien, die ein wichtiger Stimmungstest für die Regierung in Rom sind: In der Emilia-Romagna und in Kalabrien waren am Sonntag mehr als fünf Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Ein Rechtsruck könnte für die regierende Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten weitreichende Konsequenzen haben.

Besondere Symbolkraft hat die Wahl in der industriestarken Region Emilia-Romagna. Sie war jahrzehntelang eine Hochburg linker Parteien und galt in der Nachkriegszeit als Heimat der Kommunisten. In letzten Umfragen hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Kandidatin der rechtspopulistischen Lega, Lucia Borgonzoni und dem Mittelinks-Kandidaten Stefano Bonaccini abgezeichnet.

Aus der Emilia-Romagna stammt auch die «Sardinen»-Bewegung, die sich mit Demos gegen Hassreden von Rechts stellt und damit international für Aufsehen gesorgt hat. «Am Sonntag werden wir keinen Sieg sehen, sondern einen Supersieg», sagte Salvini im Wahlkampf. Wochenlang tingelte der Oppositionschef durch die Region und trat mit gewohnt fremdenfeindlichen Parolen auf, die auf die Ängste der Menschen vor Kriminalität von Migranten zielen. Selbst am Wahltag meldete er sich via Facebook-Video aus einem Kuhstall mit seiner Tochter auf dem Schultern zu Wort und sprach unter anderem über Flüchtlinge auf Rettungsschiffen.