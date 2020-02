Briten in den Alpen: 5 neue Coronavirus-Fälle in Frankreich

Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn hat an diesem Samstag fünf weitere Fälle von 2019-nCoV bestätigt. Offenbar war ein mit dem neuartigen Virus infizierter Brite aus Singapur nach Frankreich eingereist, der die anderen Personen angesteckt hat. Nach Angaben der Gesundheitsministerin sind alle Infizierten Briten, die sich im selben Ferienhaus in Contamines-Montjoie aufgehalten haben. Es handle sich um vier Erwachsene und ein Kind. Der Zustand von keinerm der Patienten gebe nach Angaben der Gesundheitsministerin Anlass zu Sorge.

Der Brite, der den Cluster in Frankreich ausgelöst hat, war Ende Januar auf einem Meeting in Singapur, wo er in Kontakt mit anderen Teilnehmern war, die am neuartigen Coronavirus erkrankt waren. Als "Cluster" bezeichnen die französischen Behörden einen Infektionsherd, der auf eine Gruppe von Infizierten begrenzt ist. Der Mann war nur vier Tage in den Alpen und ist dann inzwischen zurück in Großbritannien.

Alle Personen, die in den französischen Alpen in Kontakt mit den Infizierten waren, sollen jetzt informiert werden.

Contamines-Montjoie ist ein Skiort in der Nähe von Chamonix.

Um 14 Uhr gibt es auf einer Presseonferenz in Annecy weitere Informationen zu den neuen Fällen des Coronavirus.

Zuvor hatte es mehrere Fälle in Paris und in Bordeaux gegeben - ausgelöst durch Menschen, die aus China eingereist waren. Zudem hatte sich ein Arzt in Paris bei einer chinesischen Patientin angesteckt.