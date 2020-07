Komet Neowise: Am 23. Juli der Erde „ganz nah“

Am 23. Juli kommt der Komet C/2020 F3 (auch als Neowise bekannt) der Erde nah - ob er schon mal näher war, das weiß man nicht, denn er wurde erst am 27. März entdeckt. Selbst wenn er sehr hell erscheint, ist C/2020 F3 doch mehr als 100 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Wer den Kometen sehen möchte, muss die Gelegenheit in diesem Sommer nutzen, denn das nächste Mal, dass er von der Erde aus zu sehen sein wird, so schätzen Forscher, wird in rund 7000 Jahren sein.