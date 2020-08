Das Rettungsschiff Louise Michel hat die Küstenwachen Maltas und Italiens um Hilfe gebeten. Man stehe kurz vor einem Notstand, so die Besatzung auf Twitter. An Bord befänden sich 219 Gerettete und zehn Besatzungsmitglieder. Eine Person sei bereits verstorben.

Die Louise Michel könne sich nicht sicher bewegen und erhalte keine Hilfe, so die Besatzung. Die Menschen an Bord seien traumatisiert und müssten in Sicherheit gebracht werden. Man brauche umgehend Hilfe.

Louise Michel leistete auch Hilfe für "Sea Watch"

Das Schiff griff im Laufe der Woche Dutzende Menschen im Mittelmeer auf und begleitete laut "Sea Watch" zudem zwei Rettungsaktionen der Organisation.

Das Schiff fährt unter deutscher Flagge, wem es gehört, ist nicht klar. Einer zugehörigen Website zufolge besteht die Crew aus professionellen RetterInnen aus Europa. Das Schiff sei vom britischen Künstler Banksy finanziert und dekoriert worden. Dieser hatte vor Kurzem bereits über zwei Millionen Euro an eine Klinik im Westjordanland gespendet.

Banksys Beteiligung an der Rettungsaktion geht dem britischen Blatt "Guardian" zufolge auf eine E-Mail zurück, die er vor knapp einem Jahr an die deutsche "Sea-Watch"-Kapitänin Pia Klemp geschickt hatte. Darin habe es geheißen, er habe Klemps Geschichte in der Zeitung gelesen. Sie scheine tough zu sein, so Banksy demach. "Ich bin ein Künstler aus dem Vereinigten Königreich und habe einige Arbeiten über die Flüchtlingskrise gemacht, offensichtlich kann ich das Geld nicht behalten. Kannst du es benutzen, um ein neues Schiff oder etwas Anderes zu kaufen? Lass' es mich bitte wissen. Gut gemacht. Banksy", zitierte die Zeitung aus der E-Mail des Künstlers.

Deutsche Kapitänin hielt E-Mail Banksys für Scherz

Klemp, die das Schreiben laut "Guardian" zunächst für einen Scherz gehalten hatte, glaubt mittlerweile, Banksy habe sie wegen ihrer politischen Einstellung ausgewählt. "Ich sehe die Seenotrettung nicht als eine humanitäre Aktion, sondern als Teil eines antifaschistischen Kampfes", sagte sie dem "Guardian". Sie habe deutlich gemacht, dass sich Banksys Beteiligung an den Operationen auf die Bereitstellung finanzieller Unterstützung beschränke. "Banksy wird nicht so tun, als wüsste er besser als wir, wie man ein Schiff führt, und wir werden nicht so tun, als seien wir Künstler."

Die 31 Meter lange Motorjacht gehörte laut der Webseite der französischen Marine. Sie sei kleiner, aber viel schneller als andere Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen. Die Louise Michel könne "hoffentlich die sogenannte libysche Küstenwache überholen", bevor diese Boote mit Flüchtlingen und Migranten erreiche und sie in die Internierungslager in Libyen zurückbringe, sagte Klemp.