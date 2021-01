Impfkommission: AstraZeneca-Impfstoff nicht für Senioren empfohlen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland empfiehlt, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca nur an Menschen im Alter von 18-64 Jahren zu verabreichen. Als Begründung nannte die STIKO die unzureichende Datenlage für die Anwendung bei Senioren.

"Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren liegen aktuell keine ausreichenden Daten vor", erklärte die Kommission in ihrer Mitteilung. "Abgesehen von dieser Einschränkung wird dieser Impfstoff ebenfalls als gleichermaßen geeignet angesehen", heißt es weiter.

Die STIKO empfiehlt zudem, zuerst Menschen mit erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und medizinisches Personal zu impfen.

In der Europäischen Union ist der Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens noch nicht zugelassen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will noch in dieser Woche bekannt geben, ob sie einer Notfallzulassung statt gibt. In Großbritannien wird der Vektor-Impfstoff bereits überall verimpft.

Möglicherweise muss nun aufgrund der Empfehlung die Impfverordnung in Deutschland geändert werden. Derzeit werden lediglich Bewohner und Personal von Pflegeheimen, Menschen ab 80 und Krankenhausmitarbeiter geimpft.