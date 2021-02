no comment

Zum Tet-Fest, dem vietnamesischen Neujahrsfest, gehören Drachentänze dazu. Normalerweise ist diese Tradition eher Männer vorbehalten, aber immer öfter sieht man auch weibliche Tanztruppen. So auch die Truppe Tu Anh Duong in Can Tho im Mekong-Delta. Die jungen Frauen trainieren derzeit täglich.