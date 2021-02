Die Europäische Raumfahrtagentur ESA sucht erstmals seit 2008 wieder Astronautinnen und Astronauten. Dabei setze man besonders auf Diversität, so Generaldirektor Jan Wörner bei einer Online-Pressekonferenz. Besonders Frauen sollten sich bewerben. Erstmals will die ESA auch einen oder eine körperlich behinderte Astronautin einstellen. Es soll dann untersucht werden, ob der oder die Kandidatin auch zur Internationalen Raumstation ISS fliegen kann.

"Das seid ihr eurem 80-Jährigen Selbst schuldig"

Die Bewerbungsfrist beginnt am 31. März und endet am 28. Mai. Bis zum Oktober 2022 sollen dann in einem sechstufigen Verfahren vier bis sechs KandidatInnen ausgewählt werden, die fest angstellt werden und für Weltraummissionen eingesetzt werden sollen. Zudem will die ESA bis zu 20 Reserve-AstronautInnen für spezielle Missionen rekrutieren. Wer sich bewerben will, sollte einen Masterabschluss haben - etwa in Naturwissenschaften oder Medizin - und einige Jahre Berufserfahrung mitbringen.

Der deutsche ESA-Astronaut und ehemalige ISS-Kommandant Alexander Gerst warb auf Twitter, die Ausschreibung sei für Interessierte eine einmalige Gelegenheit: "Das seid ihr eurem 80-Jährigen Selbst schuldig", so der studierte Geophysiker.