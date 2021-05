Dritte Welle überstanden? Die Corona-Lage in Deutschland

Die dritte Welle flacht langsam aber sicher ab. Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz liegen deutlich unter dem Wert der Vorwoche. Was das für die kommenden Monate bedeutet.

RKI meldet 18.485 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen 18.485 Neuinfektionen und 284 neue Todesfälle gemeldet. Zum Vergleich: Vor genau einer Woche hatte es 24.329 neue Corona-Fälle gegeben und 306 Tote.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, geht weiter deutlich zurück. Sie lag am Morgen bundesweit bei 125,7. Gestern hatte der Wert noch bei 129,1 gelegen, vor einer Woche bei 153,4.

Sechs Bundesländer unter Schwelle von 100

In sechs Bundesländern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen unter 100: In Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Am wenigsten Neuinfektionen binnen einer Woche gab es mit 53,8 in Schleswig-Holstein auf, am meisten in Thüringen mit 198,0.

Beim Impfen geht es voran in Deutschland: Fast ein Drittel der Bevölkerung hat zumindest eine Spritze gegen Corona bekommen. Und das Tempo dürfte noch weiter anziehen: Nach dem gestrigen Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern kann sich künftig jeder Mensch hierzulande ohne Rücksicht auf die gültige Priorisierungsliste mit Astrazeneca impfen lassen.

AstraZeneca für alle: Weiter Bedenken

Ganz unumstritten ist dieser Schritt allerdings nicht: Die Ständige Impfkommission etwa plädiert dafür, vorerst weiter an der Bevorzugung besonders gefährdeter Gruppen festzuhalten. Denn noch immer hätten viele impfwillige Menschen mit hohem Risiko keine Möglichkeit zur Impfung gehabt. Und dies beziehe sich "auch auf AstraZeneca".

Trotzdem: Das Impftempo nimmt immer weiter an Fahrt auf und damit auch die Debatte um Lockerungen für Geimpfte. Nach dem Bundestag stimmt heute auch der Bundesrat über die Rücknahme vieler Corona-Beschränkungen für vollständig geimpfte und genesene Menschen ab.

Die entsprechende Verordnung könnte nach Zustimmung der Länderkammer bereits ab dem Wochenende in die Tat umgesetzt werden. In Bayern trat die Regelung schon in der Nacht in Kraft: Heißt: Genesene und Geimpfte durften auch nach Beginn der Ausgangssperre um 22 Uhr vor die Tür.

Mecklenburg-Vorpommern: Kinder müssen draußen bleiben

Die Corona-Lage entspannt sich, die Impfungen gehen voran. Auch das Wetter wird in den kommenden Wochen wieder besser und somit die Kurve nach Meinung der Experten weiter fallen. Was bedeutet das für den Pfingst- und Sommerurlaub?

Virologen gehen von einem coronaruhigen Sommer aus und glauben, dass Reisen im Sommer möglich sein wird, sowohl innerhalb Deutschlands als auch innerhalb Europas. Und wie sieht es mit dem Kurzurlaub über Himmelfahrt und den Pfingstferien aus? In Deutschland herrscht derzeit noch vielerorts ein Beherbergungsverbot.

In einige Regionen dürfen vollständig Geimpfte und Genesene aber wieder einreisen. Zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern, das seit Mittwoch geimpfte Tagestouristen und auch Zweitwohnungsbesitzer empfängt. Das Problem: Kinder sind nicht erlaubt, denn für die gibt es momentan noch keine Impfung.