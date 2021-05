Internationale Energieagentur: Weltweite Klimapolitik muss sich ändern

In Lissabon stammt der Großteil der Emissionen aus dem Verkehr, also müssen wir in diesem Sektor handeln. Wir fördern den öffentlichen Verkehr, indem wir die Fahrpreise gesenkt haben. Vor der Corona-Pandemie konnten wir so die Nachfrage in einem einzigen Jahr um fast 30 Prozent steigern.