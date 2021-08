Warnung vor 4. Welle: Maskenpflicht in Deutschland bis 2022

In Deutschland plant Gesundheitsminister Jens Spahn, dass die Maskenpflicht vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln bis ins Frühjahr 2022 fortbesteht - auch für Menschen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Selbst wer vollständig gegen Covid-19 geimpft ist, kann sich mit der ansteckenderen Delta-Variante infizieren. Doch die Impfungen schützen laut Expertinnen und Experten vor einem schweren Verlauf.

"Eine vierte Welle kündigt sich an, wenn auch noch (!) auf niedrigem Niveau", so heißt es in einem Bericht des Gesundheitsministeriums, aus dem die FAZ zitiert. Das Einhalten der Corona-Regeln wie Abstand und Maken sei dazu da, "um das Gesundheitswesen vor einer übermäßigen Belastung und die Personengruppen, die noch nicht geimpft werden können, vor einer möglichen folgenreichen Erkrankung zu schützen“, heißt es in dem Bericht des Ministeriums zum weiteren Kampf gegen die Pandemie, der Verantwortlichen in den Ländern und im Bundestag zugesandt wurde.

In Deutschland liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit weit niedriger als in den meisten anderen EU-Staaten. Doch auch Länder mit höheren Ansteckungsraten wie Dänemark haben ein Ende der Maskenpflicht geplant, wenn die Inzidenz nicht weiter steigen sollte.

Die kostenlosen Corona-Bürgertests sollen aber offenbar im Oktober abgeschafft werden, weil dann alle ein Impfangebot bekommen hätten. Kostenfreie Tests soll es dann nur noch für Kinder und Schwangere geben.

Bei Veranstaltungen, in Restaurants und beim Sport könnte schon ab September in Deutschland die 3-G-Regel gelten, das bedeutet, dass wie anderswo in Europa der Nachweis von Impfung, Genesung oder Test vorgezeigt werden muss.

In Frankreich soll eine ähnliche Pflicht im August eingeführt werden. In Italien gilt sie teilweise schon.