Afghanische Fußballmädchen in Portugal

Sie haben so viel durchgemacht, und es hat mich berührt, sie endlich persönlich zu sehen. Ich bin so stolz auf sie, sie haben es so sehr verdient, sie werden hier eine fantastische Zukunft haben. Portugal ist eine fantastische Nation. Sie unterstützen das Leben so vieler Mädchen auf so vielfältige Weise und gewähren ihnenAsyl. Ohne Sie wäre dies alles nicht möglich gewesen. Ihr seid unsere Helden und werdet für immer in unseren Herzen sein. 'Obrigada', Danke, Portugal.