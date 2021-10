So schlimm ist die Covid-19-Lage: Moskau wieder im Lockdown

In Russlands Hauptstadt Moskau hat an diesem Donnerstag, den 28. Oktober 2021, ein neuer Teil-Lockdown begonnen, um den dramatischen Anstieg der Ansteckungen mit dem Coronavirus einzudämmen. Nur Apotheken und Supermärkte sind noch geöffnet. Kinder wurden vorzeitig in die Herbstferien geschickt, Schulen und Kindergärten sind geschlossen.

Über 60-Jährige sowie Menschen mit chronischen Krankheiten, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind, müssen zu Hause bleiben.

In anderen russischen Regionen gelten andere Regeln.

Der neue Lockdown in Moskau gilt bis zum 7. November.

Bürgermeister Sergej Sobjanin zeigte sich in Bezug auf die Entwicklung der Lage pessimistisch. Die Behörden rechnen mit neuen Negativ-Rekorden. Allein in Moskau wurden in den vergangenen 24 Stunden fast 8.500 Neuinfektionen registriert und 95 weitere Menschen starben an Covid-19.

Nur 32 Prozent der Russinnen und Russen sind komplett gegen das Coronavirus geimpft.