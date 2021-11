Gewalt gegen Frauen: Demonstration in Rom

Tausende von Frauen sind in Rom auf die Straße gegangen, um gegen Gewalt gegen Frauen zu protestieren. Die Demonstrant:Innen zogen durch das Zentrum der italienischen Hauptstadt und winkten mit Schlüsselbunden in der Hand, als Hinweis, dass ein Großteil der Gewalt im häuslichen Bereich stattfindet. Dieses Jahr soll es bisher 109 Femizide gegeben haben, etwa alle 72 Stunden einen.

Nachdem die Demonstration im letzten Jahr wegen der Pandemie abgesagt wurde, organisierte die feministische Gruppe "Non Una Di Meno" (Nicht eine weniger) den Protest in diesem Jahr erneut, um die ihrer Meinung nach frauenfeindliche Politik der Institutionen, der LGBTQIA+-Personen und der von der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Krise am stärksten Betroffenen anzuprangern.