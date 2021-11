Ein Stern für Maria – und Antoni

Am 8. Dezember wird der gerade fertiggestellte Marienturm der Kathedrale "Sagrada Familia" in Barcelona spektakulär enthüllt. Ein nagelneuer zwölfzackiger Stern, eingeschwebt auf die Spitze des Turms, erstrahlt zum ersten Mal feierlich in 138 Metern Höhe und der Skyline Barcelonas geht ein neues Licht auf. Architekt Antoni Gaudi (1852-1926) entwarf die Basilika in den 1880er Jahren als "Bibel aus Stein" und hatte ohnehin nie damit gerechnet, dass die Kathedrale zu seinen Lebzeiten fertiggestellt werden würde.

su mit AP