Was war die Ursache für den Einsturz des Restaurants Medusa auf Mallorca?

Der Einsturz des Gebäudes hat vier Tote und zahlreiche Verletzte gefordert. Fachleute analysieren noch immer die Ursachen dieses Ereignisses, das die Insel erschüttert hat. Wir sprachen mit Enric Heredia, dem Präsidenten des Verbands der Bauberater, um zu erfahren, was passiert sein könnte.

Techniker der Stadtverwaltung und die wissenschaftliche Polizei sind immer noch dabei, Beweise aus den Trümmern des ehemaligen Medusa Beach Clubs zu sammeln, der gestern Abend in Palma de Mallorca eingestürzt ist und mindestens vier Tote und 16 Verletzte gefordert hat. Eine tanzende Gruppe von Menschen gegen 20:00 Uhr abends scheint die Ursache für den tödlichen Einsturz des Restaurants gewesen zu sein.

Die Ermittlungen dauern noch an. Lokale Medien berichten, dass untersucht wird, ob die Terrasse, die den Einsturz verursachte, in Ordnung und legal war. Das Gebäude wurde einer Inspektion unterzogen, bei der kleinere Schäden festgestellt wurden, die die Struktur nicht gefährdeten, aber darauf hingewiesen wurde, dass das Dach (das als Terrasse genutzt wird) nicht begehbar ist.

Der etwa 140 Quadratmeter große Raum hatte ein Gewicht getragen , für das er nicht vorbereitet war. Enric Heredia, Präsident der Vereinigung der Statiker, einer Vereinigung von Fachleuten für statische Berechnungen, erläuterte im Gespräch mit Euronews die Umstände dieser Tragödie.

Ein altes Haus, das in ein Unterhaltungszentrum umgewandelt wurde

Ursprünglich war das Medusa ein altes Haus aus den 50er und 60er Jahren, das zu einem Vergnügungszentrum umgebaut wurde, wie es in Touristengebieten üblich ist. Der Schlüssel zu diesem "zweiten Leben" für Häuser, die in Veranstaltungsorte umgewandelt werden, liegt darin, sicherzustellen, dass sie angemessen umgestaltet werden, um große Menschenmengen zu beherbergen. "Eine Nutzungsänderung ist ganz natürlich und wird häufig vorgenommen, insbesondere in Touristengebieten", erklärt Enric Heredia.

Die Kapazität wird durch das Arbeitsministerium begrenzt. Wie uns Heredia erklärt, ist es die Aufgabe der Techniker, die Lasten abzuschätzen, die bei 500 Kilo pro Quadratmeter liegen, und zu prüfen, ob die Struktur das Gewicht richtig trägt und keine Gefahr besteht.

Ist Marés ein empfohlenes Material für diese Gebäude?

Der Club wurde aus Marés, dem mallorquinischen Naturstein, und nicht aus Beton gebaut, das ein widerstandsfähigeres Material ist und auf dem Papier besser für Gebäude geeignet ist, die eine höhere Tragfähigkeit benötigen. Heredia ist der Meinung, dass das Problem nicht im Marés liegt, der "für viele Bautypen durchaus geeignet ist", sondern in der Art und Dicke: "Alles deutet darauf hin, dass diese Art des Einsturzes nichts mit dem Material zu tun hat".

Die Eigentümer des Gebäudes hatten im vergangenen Winter Renovierungsarbeiten durchgeführt, und genau diese Arbeiten könnten mit dem Einsturz der Struktur in Verbindung stehen, so dass dies ein Element sein wird, das untersucht werden muss. "Die Arbeiten zur Veränderung von Gebäuden sind immer heikel, sie erfordern besondere Aufmerksamkeit, ein konkretes Projekt, was gemacht werden soll, eine gute Überwachung der Arbeiten und eine gute Überwachung ihrer Durchführung", sagte Heredia.

Nach Angaben des Leiters der Feuerwehr von Palma ist die Hauptursache für den Einsturz eine Überlastung der Struktur.

Ein Feuerwehrmann überprüft die Struktur des Gebäudes Francisco Ubilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Heredia stellt klar, dass in allen Bereichen der Technik und des Bauwesens ein gewisses Maß an Unsicherheit besteht, dass aber der gesamte spanische Gebäudebestand alle zehn Jahre einer technischen Kontrolle unterzogen wird, um den Zustand der Gebäude zu gewährleisten. "Dieses System hat sich zwar als gut für die Einführung einer Instandhaltungskultur erwiesen, aber in einigen Fällen als unzureichend".

Aus diesem Grund unterstützt der Verband der Bauberater die Position des Cheftechnikers, d.h. einer für das Gebäude verantwortlichen Person in jeder Gemeinde oder Liegenschaft: "Ein Fachmann mit Kenntnissen über das Gebäude, der die Verantwortung für die Instandhaltung des Gebäudes, seine Änderungen und alle anfallenden Eingriffe übernehmen muss. Wir glauben, dass wir mit dieser Position beginnen können, die Instandhaltung und Erhaltung unseres Gebäudebestands ein wenig ernster zu nehmen".