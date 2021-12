Vor 80 Jahren: Japan greift US-Stützpunkt Pearl Harbor an

Der Angriff der japanischen Luftwaffe auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor jährt sich zum 80. Mal. Im Rahmen einer Gedenkfeier erinnerte die US-Marine an die mehr als 2400 Menschen, die während und in Folge des Überraschungsangriffs am 7. Dezember 1941 ums Leben kamen.

Durch die japanische Bombardierung wurde die US-Pazifikflotte zu einem Großteil kampfunfähig gemacht. Vier Kriegsschiffe wurden versenkt und 188 Flugzeuge zerstört.

Pearl Harbor: Der Angriff aus dem Nichts (euronews-Bericht aus dem Jahr 2016)

Bernd Martin, ehemals Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg, stufte den Angriff „als eine der kühnsten und erfolgreichsten militärischen Operationen der jüngsten Kriegsgeschichte" ein. Einen Tag nach dem Angriff auf Pearl Harbor erklärten die Vereinigten Staaten Japan den Krieg.