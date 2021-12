Omikron: Wieder Maskenpflicht im Freien in Spanien - 100.000 Neuinfektionen in Großbritannien

Im Kampf gegen die ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus führt die spanische Regierung wieder eine Maskenpflicht im Freien ein. Das wurde bei einer Online-Konferenz von Ministerpräsident Pedro Sanchez mit Vetreterinnen und Vertretern der spanischen Regionen beschlossen. Gleichzeitig setzen die Verantwortlichen weiter auf Booster-Impfungen gegen Covid-19. Das Land gehört zu denen mit der höchsten Impfquote in Europa.

Wie bis zum vergangenen Sommer gilt die Maskenpflicht überall, wo viele Menschen aufeinandertreffen und wo der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Wann genau die Regelung in Kraft tritt, stand zunächst nicht fest.

In Spanien sind jetzt fast 50.000 Ansteckungen an einem Tag registriert worden.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt derzeit 468. Die 14-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 695 - und damit vier Mal höher als zu Beginn des Monats Dezember.

Mehr als 100.000 Neuinfektionen in 24 Stunden in Großbritannien

In Großbritannien sind an diesem Mittwoch zum ersten Mal mehr als 100.000 bestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Es gab gleichzeitig 140 Todesfälle durch Covid-19.

Schon seit der vergangenen Woche gilt in London der Katastrophenfall - vor allem weil durch die Omikron-Infektionen so viele Menschen in wichtigen Gesundheitsberufen erkrankt oder in Quarantäne sind.

Frankreich will mehr Kinder impfen

Frankreich setzt auf Kinder-Impfungen. Seit diesem Mittwoch können sich alle 5- bis 11-Jährigen impfen lassen, wenn das Einverständnis eines Elternteils vorliegt.

Inzwischen können auch freiberufliche Krankenschwestern und -pfleger direkt bei den Menschen zu Hause Impfungen gegen Covid-19 durchführen.

Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran rechnet damit, dass es zum Jahresende wegen des Fortschreitens der Infektionen mit der Omikron-Variante bis zu 100.000 Ansteckungen pro Tag geben könnte.