Ein umstrittenes Bergbauprojekt in Serbien ist vorerst auf Eis gelegt. Der Bergbaugigant Rio Tinto, der in dem Land ein 2,4-Milliarden-Dollar-Projekt plant, kündigte an, den Zeitplan für den Produktionsstart seiner neuen Lithiummine um mindestens ein Jahr zu verschieben.

Die serbische Regierung versprach, keine weiteren Entscheidungen zu treffen, ohne zuvor die örtlichen Gemeinden zu konsultieren.

In diesem Moment ist dieses Projekt für mich erledigt. Ich habe damit kein Problem. Ana Brnabic Serbische Ministerpräsidentin

Die Verschiebung ist ein Sieg für die Umweltschützer, die gegen die Pläne für den Lithiumabbau in Serbien kämpfen. Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der Abbau enorme Schäden für die Natur verursacht.

Völlig vom Tisch ist das Projekt damit nicht, Rio Tinto muss nur sicherstellen, das nach höchsten Umweltschutzstandards produziert wird.