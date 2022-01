Omikron, Ukraine und TikTok-Omas - Euronews am Abend am 28.01.2022

😮 Guten Abend!

🦠 Trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen meint Gesundheitsminister Lauterbach, die Omikron-Welle sei "unter Kontrolle".

💉 Ungeimpfte Sarah Palin geht in New York beim Italiener essen - obwohl sie POSITIV getestet wurde. h

🔴 Lawrow: "Es wird keinen Krieg geben, wenn es von Russland abhängt"

🌍 In der "Volksrepublik Donezk" - Wenig Hoffnung auf bessere Zeiten.

👑 Welche Strafe für den Raub im Grünen Gewölbe in Dresden? Und wo sind die Juwelen?

🇵🇹 Wahlkampf mitten in der Pandemie: Wer macht am Sonntag das Rennen in Portugal?

🏠🏡 Ein Haus steht auf auf dem Kopf - die ziemlich unglaublichen Bilder.

Kennen Sie die TikTock-Omas?

🌇 Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende!

