Sturm Eunice tobt mit 133 km/h über Belgien und die Niederlande

In den Niederlanden und in Belgien sind mehrere Menschen durch Sturm Eunice ums Leben gekommen, weitere wurden verletzt. Drei Personen in der Region Amsterdam durch umfallende Bäume erschlagen. In der Metropole Den Haag stürzte ein Teil des Daches des ADO Den Haag Stadion ein. In Den Haag und Rotterdam wurde der öffentliche Nachverkehr eingestellt.

In ganz Belgien galt wegen Orkantief Eunice Alarmstufe Orange. Am Flughafen Zaventem in Brüssel wurde der gesamte Flugverkehr am Freitagabend eingestellt, nachdem am Dach von Terminal 1 abgerissen worden war.

Bis heute hält der Sturm von 1990 den "belgischen Rekord" mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von 168 km/h, die damals in Bevekom in Flämisch-Brabant gemessen wurde.

Der Sturm tobte mit mehr als 133 km/h über die Niederlande und Belgien. In beiden Ländern wurden zahlreiche Bahnverbindungen eingestellt.

Mehrere Webcams übertragen den Sturm in den Niederlanden live, unter anderem in Scheveningen und Zandvoort. Niederländische "plane spotters" hatten auch eine Kamera eingerichtet, die die Landung von Flugzeugen auf dem Flughafen Schiphol zeigte. KLM hatte schon in Vorbereitung auf "Eunice" 167 Flüge am Flughafen in Amsterdam gestrichen.