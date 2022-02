"Schande und Verbrechen": Anti-Kriegsproteste in St. Petersburg, Berlin, Istanbul

In Sankt Petersburg und Dutzenden anderen russischen Städten hat es erneut Demonstrationen gegen den russischen Krieg in der Ukraine gegeben. In Sankt Petersburg, der Heimatstadt von Präsident Wladimir Putin, gingen Hunderte auf die Straße - obwohl die Polizei mit großer Härte gegen Protestierende vorging, sie zum Teil in Polizeifahrzeuge zog.

"Der Krieg gegen die Ukraine ist eine Schande und ein Verbrechen": Demonstrantin in Omsk wird abgeführt. Evgeniy Sofiychuk/ Associated Press

In Berlin waren Polizeiangaben zufolge rund 100.000 Menschen auf den Straßen - deutlich mehr als erwartet wurden. Laut Polizei lief alles friedlich ab.

In Paris kamen mehrere Hundert Menschen zusammen. Bereits in den vergangenen Tagen hat es in Frankreich Kundgebungen aus Solidarität mit der Ukraine gegeben.

In Istanbul forderten Hunderte das Ende des Krieges und Staatenlenker:innen zum Handeln auf.

Demonstrantin in Istanbul Francisco Seco/ Associated Press

Auch in Athen demonstrierten die Menschen gegen die russische Invasion.