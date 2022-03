12:50

London "bestraft" 386 Duma-Abgeordnete, die die Invasion in der Ukraine unterstützt haben, meldet AFP

Die britische Außenministerin Liz Truss kündigte am Freitag Sanktionen an. In einer Erklärung sagte die Ministerin, dass diese Abgeordneten, die für die Anerkennung der Unabhängigkeit der prorussischen separatistischen Regionen Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine gestimmt hatten, mit einem Reiseverbot belegt und ihre Vermögenswerte in Großbritannien eingefroren würden.