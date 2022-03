Tränen des Glücks: Geflüchtete aus Irpin sind gerettet

Menschen, die aus der ukrainischen Stadt Irpin vor den russischen Angriffen geflohen sind, kommen in Kiew an. So wie eine ältere Frau, die ihren Sohn und ihre Tochter wieder in die Arme schließt.

Die Kinder der 86-jährigen Olga Molchanova wussten nicht, ob ihre Mutter mit zu den letzten Bewohnern Irpins gehörte, die aus der zerstörten Stadt fliehen konnten.

Die Frau verließ die Stadt wenige Stunden, bevor der ukrainische Innenminister erklärte, Irpin sei von den russischen Streitkräften "befreit" worden.