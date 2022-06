USA und Südkorea feuern acht Raketen ins Meer

Das US-amerikanische und das südkoreanische Militär haben bei einer gemeinsamen Übung acht Raketen ins Meer abgefeuert. Die Übung ist eine Reaktion auf die 18. nordkoreanische Raketendemonstration in diesem Jahr, die am Vortag als Provokation aufgenommen wurde.

Mit den Raketenstarts soll nach Angaben des südkoreanischen Militärs demonstriert werden, dass das Land schnell und präzise auf nordkoreanische Angriffe reagieren kann. Innerhalb von 10 Minuten wurden eine amerikanische und sieben südkoreanische Raketen in die östlichen Gewässer Südkoreas abgefeuert.

Das südkoreanische Militär stellte am Sonntag fest, dass Nordkorea innerhalb von 35 Minuten acht Kurzstreckenraketen von mindestens vier verschiedenen Standorten aus abfeuerte, darunter von westlichen und östlichen Küstengebieten sowie von zwei Gebieten im Landesinneren nördlich und in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang, was offenbar einen Rekord für ballistische Raketenstarts an einem Tag darstellt.

Südkoreanische und US-amerikanische Beamte sagen auch, dass sich Nordkorea auf seinen ersten Atomtest seit September 2017 vorbereitet, da Führer Kim Jong Un eine Politik der Brinkmanship betreibt, die darauf abzielt, den Status des Nordens als Atommacht zu zementieren und wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zugeständnisse aus einer Position der Stärke heraus auszuhandeln.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol sagte in einer Rede zum Volkstrauertag am Montag, seine Regierung werde "grundlegende und praktische Sicherheitsmaßnahmen" ergreifen, um der wachsenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen entgegenzuwirken.

"Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramme sind so weit fortgeschritten, dass sie nicht nur eine Bedrohung für die koreanische Halbinsel, sondern auch für Nordostasien und den Weltfrieden darstellen", sagte Yoon auf dem Nationalfriedhof in Seoul und fügte hinzu, seine Regierung werde "auf jede Art von nordkoreanischer Provokation streng reagieren".