Müssen die Strände auf Mallorca am 16. Juli dicht machen?

Die Feriensaison 2022 wird überschattet von Personalmangel und von Streiks - auch auf der Ferieninsel Mallorca. Neben den Arbeitsniederlegungen bei den Low-Cost-Airlines Ryanair, Easyjet und Lauda droht noch ein Problem, das einigen Schwimmbad-Besucherinnen und -Besuchern aus Deutschland bekannt vorkommen könnte. Die Rettungschwimmer und -schwimmerinnen wollen am 16. Juli für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne streiken, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Wenn keine Rettung vor Ort ist, müssen die Stadtstrände rund um Palma de Mallorca sowie an der Playa de Palma geschlossen bleiben.

Weil in Deutschland in vielen Freibädern Rettungsschwimmerinnen und Rettungschwimmer fehlen, mussten an vielen Orten die Öffnungszeiten reduziert werden. Vielerorts hat sich das nur im Sommer beschäftigte Personal während der Corona-Pandemie einen anderen zuverlässigeren Job gesucht.

Es geht nicht nur ums Geld

Auch auf Mallorca gibt es laut den bei den kommunalen Behörden Beschäftigten, die in den Streik treten wollen, nicht genug Personal. Auf ihre Probleme haben sie schon bei Protesten Ende Juni aufmerksam gemacht.

Christian Melogno von der Gewerkschaft Unió Socorristes Mallorca berichtet, dass viele Rettungsschwimmer von den brutto 1.000 Euro, die sie für 40 Wochenstunden Arbeit verdienen, auf der Baleareninsel kaum leben können. Sie machen dann zusätzliche Schichten am Sonntag und andere Überstunden.

"Wir sind in der Hochsaison 34 Rettungsschwimmer an allen Stränden von Palma, 17 an der gesamten Playa de Palma, fünf in Cala Mayor und in Can Pere Antoni, vier in Ciutat Jardí und drei in der Cala Estància. Um gut aufgestellt zu sein, bräuchten wir 50 Prozent mehr Leute", erklärt Melogno im Gespräch mit der Mallorca Zeitung.

Jeder Rettungsturm sollte mit zwei statt wie bisher mit einem Rettungsschwimmer besetzt sein, meint Melogno laut Mallorca Services.

Die Gewerkschaft der Rettungsschwimmer fordert auch eine längere Saison - diese sollte von Ostern bis Ende Oktober dauern.