Frauenrechte in Afghanistan praktisch ausradiert

Afghanistan ist das einzige Land der Welt, in dem Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen. Frauen dürfen nicht außerhalb des Hauses arbeiten, außer in einigen wenigen Sektoren und in bestimmten Rollen. Es gibt keine Frauen im Kabinett und kein Ministerium für Frauenangelegenheiten, was das Recht der Frauen auf politische Teilhabe praktisch ausschließt