Vorwurf Steuerhinterziehung: Bernie Ecclestone vor Gericht

Der ehemals mächtigste Mann der Motorsportwelt, der 91-jährige Bernie Ecclestone, ist in London vor Gericht erschienen.

Dem Briten, der bis 2017 rund 40 Jahre die Geschicke der Formel 1 lenkte, wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Ecclestone sagte während seines kurzen Gerichtsauftritts, er bekenne sich nicht schuldig.

In der Anklage wird Ecclestone zur Last gelegt, im Ausland getätigte Geldanlagen in Höhe von umgerechnet rund 470 Millionen Euro nicht in der Steuererklärung angegeben zu haben. Der nächste Verhandlungstag ist für den 19. September angesetzt.

Ecclestones Aufstieg

Ecclestone, der zunächst einen der größten Gebrauchtwagenhandel Großbritanniens aufbaute, ehe er Berater von Rennfahrern wurde und Anfang der 1970er Jahre einen Formel-1-Rennstall kaufte, verfügt Schätzungen zufolge über ein Vermögen von umgerechnet rund drei Milliarden Euro.