LIVE: Scholz, Habeck und Lindner - Ergebnisse der Kabinettsklausur

Am zweiten Tag ihres Jahrestreffens auf Schloss Meseberg sprechen die drei Spitzenleute der Ampel-Regierung, Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) über die vorläufigen Ergebnisse ihrer Beratungen.

Eines der drängendsten Themen, über das die deutschen Bundesminister und Kanzler Scholz zu diskutieren haben, sind die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Energiekrise und die Preissteigerungen. Heute beendet die Bundesregierung ihre Klausurtagung.

Kanzler Scholz hatte gestern eine schnelle Entscheidung über weitere, zielgerichtete Entlastungen wegen der hohen Energiepreise in Aussicht gestellt. Zur Zeit stehen Maßnahmen gegen die „kalte Progression“, eine Wohngeldreform, Bürgergeld sowie Entlastungen für Rentner und Studenten zur Diskussion und Entscheidung. Möglicherweise könnte es auch Bewegung bei einer von einigen Parteien geforderten Fortsetzung des 9-Euro-Tickets kommen.

Der Bundestag will Anfang September über das Entlastungspaket beraten. Dass bereits in Meseberg Entscheidung zum Entlastungspaket fallen werden, ist also eher unwahrscheinlich.

In Gesprächen mit dem spanischen Gast, Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, ging es gestern um Möglichkeiten, die iberischen Halbinsel an das europäische Gasnetz anzuschließen.Sanchez sicherte Scholz seine Unterstützung zu, dafür müssten aber noch die notwendigen Infrastrukturen geschaffen werden: eine Gasleitung durch Frankreich oder Italien.

Ebenfalls Thema war und ist die Gasuumlage, die alle Gaskunden ab Oktober zahlen müssen, um die deutsche Wirtschaft vor drohenden Insolvenzen durch hohe Gaspreise zu bewahren. Die Rechtsvorschriften für die Zwangsumlage hat allerdings handwerkliche Mängel. Sie kann nicht so bleiben, wie sie ist, das ist allen Ampelparteien klar. Der Bundeswirtschaftsminister hat in Meseberg etwas nachjustiert – allerdings nicht ausreichend, sagen Kritiker.

Am letzten Tag der Klausurtagung soll es heute um das Thema der Digitalstrategie gehen. Auch der Rüstungsexportbericht 2021 und die Sicherung der Energieversorgung vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs dürften erneut im Mittelpunkt stehen.

